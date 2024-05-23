بنحو 100 قذيفة.. القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 11 قرية في ريف منبج

محافظة حلب: تواصل القوات التركية تصعيدها البري ضمن مناطق نفوذ قوات مجلس منبج العسكري، حيث قصفت بشكل مكثف قرى الجات وعون الدادات والتزخار في ريف منبج الشمالي الشرقي بأكثر من 20 قذيفة، كما قصفت بأكثر من 74 قذيفة قرى الكاوكلي وقرط ويران والعريمة وجب مخزوم والدندنية والصيادة واليانلي في ريف منبج الشمالي الغربي، وسط حالة الخوف والهلع من قبل سكان المنطقة

وتتعمد تركيا وفصائلها ضمن مناطق “درع الفرات” و ”نبع السلام” في الآونة الأخيرة، محاربة السكان بلقمة عيشهم عبر حرق المحاصيل الزراعية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بعد استهدافها للبنى التحتية في المنطقة في وقت سابق، لحرمان الأهالي وخلق أزمات جديدة.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، يوم أمس، بشكل مكثف وعشوائي قرى ضمن مناطق قوات سوريا الديمقراطية، حيث تركز القصف المدفعي على قرى (زنار عرب، زنار الأكراد، بئر خات، زنوبيا، صوان، كورحسن، صالوك، مستريحة، كفيفة، حمير، كوقلنك، لقلقو) بريف تل أبيض الغربي شمال محافظة الرقة، ما أدى إلى اندلاع النيران بمساحات واسعة في الأراضي الزراعية.