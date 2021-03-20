بنحو 20 غارة جوية.. المقاتلات الروسية تستهدف مواقع انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تناوب 4 مقاتلات روسية منذ ساعات الصباح الأولى لليوم السبت، على استهداف مواقع انتشار خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، عند مثلث حماة – حلب – الرقة، بنحو 20 غارة جوية، تزامن ذلك مع تحليق للطيران المروحي في بادية حماة الشرقية، بالإضافة إلى تحليق طائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات النظام مدعومة بمسلحين موالين لها، حملة التمشيط ضد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية عند، وذلك لليوم الثالث على التوالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، إلى الطائرات الحربية الروسية نفذت نحو 76 غارة جوية، خلال الـ24 ساعة، على مناطق في البادية السورية، تزامنًا مع استمرار عمليات التمشيط في بادية حماة وحمص والرقة وصولًا إلى الحدود الإدارية مع محافظة حلب.