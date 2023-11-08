بنحو 25 استهداف للقواعد الأميركية انتقاماً لغزة.. الميليشيات المدعومة من إيران تستهدف بأقل من 20 يوماً نحو 4 أضعاف الاستهدافات التي شهدها العام الفائت

بنحو 25 استهداف للقواعد الأميركية انتقاماً لغزة.. الميليشيات المدعومة من إيران تستهدف بأقل من 20 يوماً نحو 4 أضعاف الاستهدافات التي شهدها العام الفائت

لاشك بأن الصراع الإيراني – الأميركي على الأراضي السورية ليس بجديد، والاستهدافات المتبادلة بين الطرفين كذلك أيضاً، لاسيما مع وجود القوات الأميركية بمناطق قريبة نسبياً على مناطق تواجد الميليشيات التابعة لإيران، لكن الأخيرة صعدت مؤخراً من استهدافها للقواعد الأميركية بشكل غير مسبوق إطلاقاً، عبر تنفيذها لما لا يقل عن 24 استهداف عبر البر بقذائف صاروخية وعبر الجو بالطيران المسيّر، مستهدفة 8 قواعد للأميركان في التنف ودير الزور والحسكة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 19 تشرين الأول و7 تشرين الثاني، أي خلال 19 يوماً، بينما كانت الميليشيات قد استهدفت القواعد الأميركية 7 مرات فقط على مدار العام السابق 2022، وهو ما يؤكد هذا التصعيد التي تدعي الميليشيات التابعة لإيران بأنه انتقاماً لغزة.

وتوزعت الاستهدافات آنفة الذكر على النحو الآتي:

– 5 على قاعدة التنف.

– 5 على قاعدة حقل العمر النفطي

– 4 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

– 1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية

– 3 على قاعدة خراب الجير برميلان

– 4 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

– 1 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة

– 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة

في الوقت الذي تقوم به القوات الأميركية بالتكتم عن هذه الكثير من هذه الاستهدافات التي تكون مصدرها مناطق الميليشيات الإيرانية غرب الفرات بدير الزور، ومن ضمن الأراضي العراقية، بينما استهدفت القوات الأميركية مواقع ونقاط وآليات تابعة للميليشيات الإيرانية بدير الزور 4 مرات خلال الفترة ذاتها، وسط تدريبات مكثفة بالذخيرة الحية تجريها قوات التحالف الدولي بالقواعد العسكرية رفقة قوات سوريا الديمقراطية.