بنصف قيمة الجولاني.. الخارجية الأمريكية تعلن عن مُكافئة مالية لقاء معلومات عن أماكن قادة تنظيم “حراس الدين”

أعلنت الخارجية الأمريكية عن مُكافئة مالية قدرها 5 مليون دولار أمريكي، لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد أماكن قادة في تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة والموجود في سوريا، وفق ما جاء عبر حساب “تويتر” في برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، التابع للخارجية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، عن منح مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار لقاء إرسال معلومات متعلقة بزعيم هيئة تحرير الشام “أبو محمد الجولاني”، وفق ما نشره الحساب الرسمي ذاته.