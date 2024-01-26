بهتافات “الجولاني أكبر عميل”.. تظاهرات في مناطق متفرقة ضمن نفوذ هيئة “تحرير الشام”

محافظة إدلب: شهدت مناطق ضمن نفوذ هيئة “تحرير الشام” اليوم، تظاهرات عدة ضد زعيمها أبو محمد “الجولاني”، وفي هذا السياق، خرج العشرات من أبناء مدينة إدلب وريفها، والقاطنين في مخيمات دير حسان، وبلدة آطمة في ريف إدلب، وبلدة السحارة بريف حلب الغربي، بتظاهرة، وسط ترديد هتافات مناوئة لـ “الهيئة” أبرزها “الجولاني أكبر عميل”.

ويطالب المتظاهرون في تلك المناطق بالإفراج عن المعتقلين في سجون هيئة “تحرير الشام”.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار الأجهزة الأمنية التابعة لـ هيئة “تحرير الشام” بشن حملة اعتقالات تعسفية ضد المدنيين والعسكريين والقادة ضمن صفوفها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 5 كانون الثاني، خروج العشرات من أبناء قرى وبلدات ومدن إدلب في مظاهرة تحت عنوان “ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله”، ضد ممارسات هيئة تحرير الشام، من انتهاكات واعتقالات طالت العديد من المواطنين على حد وصفهم.

كما خرجت مظاهرات نسائية تطالب بالإفراج عن المعتقلين في سجون “الهيئة” ورحيل متزعمها “الجولاني”.