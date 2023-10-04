بهتافات مطالبة بإسقاط النظام.. العشرات من أبناء ريف السويداء يشاركون بمظاهرات مسائية

محافظة السويداء: خرج العشرات من أبناء قرية الهيات والقرى المجاورة لها في ريف السويداء الشمالي الشرقي بمظاهرة مسائية في القرية طالبوا فيها بإسقاط النظام والانتقال السلمي للسلطة، كما خرج العشرات من المواطنين أمام صرح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا في ريف السويداء الجنوبي، مرددين هتافات مطالبة بإسقاط النظام، حيث ردد المتظاهرون هتاف “يشار ولاك ما بدنا إياك”

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 3 تشرين الأول الجاري، توافد العشرات من أبناء السويداء من عدة مناطق وتجمعوا في ساحة السير/الكرامة وسط مدينة السويداء لليوم الـ 46 على التوالي للمطالبة بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتحسين الأوضاع المعيشية التي باتت ترهق كافة فئات الشعب السوري وتطبيق القرار الأممي 2254 والذي يفضي للانتقال السلمي للسلطة.