بهجومين منفصلين لخلايا “التنظيم”.. مقتل 2 من قوات النظام وآخر من “حزب الله” اللبناني في باديتي دير الزور وحمص

بهجومين منفصلين لخلايا “التنظيم”.. مقتل 2 من قوات النظام وآخر من “حزب الله” اللبناني في باديتي دير الزور وحمص

شن مسلحان يرجح تبعيتهما لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مباغتا من عمق البادية السورية بالأسلحة الرشاشة، استهدفا مناطق في بادية الخريطة تتبع للفرقة 17 التابعة لقوات النظام، مما أسفر عن مقتل 2 فيما لاذ المسلحان بالفرار إلى جهة مجهولة.

على صعيد متصل، شن تنظيم ” الدولة الإسلامية”، هجوماً مباغتا بالأسلحة الرشاشة مستهدفا مواقع لقوات النظام، في منطقة السخنة ببادية حمص، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين، مما أدى لمقتل عنصر من ميليشيا “حزب الله” اللبناني.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 468 قتيل منذ مطلع العام 2023، هم:

29 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قتلوا باشتباكات مع قوات النظام واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

279 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 38 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا في 125 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

و160 مواطناً بينهم امرأة بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 43 عملية في بادية حمص، أسفرت عن 79 قتيل من العسكريين بينهم 13 من الميليشيات التابعة لإيران، و88 مدنياً بينهم مواطنة، و7 من التنظيم.

– 12 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن 32 قتيل من العسكريين، و3 قتلى من التنظيم وواحد مدني.

– 51 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 126 عسكريين بينهم 20 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، و19 من المدنيين

–16 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 49 مدنيين و36 من العسكريين بينهم 5 من الميليشيات التابعة لإيران، و5 من التنظيم.

–3 عمليات في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين بينهم عنصران للفرقة 25، و3 مدنيين.

– 1 في بادية السويداء أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.