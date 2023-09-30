بهجوم “إرهابي” على منزل.. ضابط بقوات النظام يقتل طليقته ووالديها في قرية حورات عمورين بريف حماة

محافظة حماة: فارق ضابط بقوات النظام وطليقته حياتهما متأثران بجراحهما، نتيجة استهداف الضابط لعائلة طليقته في منزل والدها بسلاح فردي وقنبلة أدت لإصابته أيضا، اليوم، في قرية حورات عمورين بريف حماة.

وبذلك، يرتفع عدد ضحايا الجريمة إلى 3 وهم: سيدة ووالدها ووالدتها، بالإضافة لمقتل القاتل.

ويأتي ذلك، في ظل غياب القانون وانتشار السلاح والفوضى، حيث ينتشر السلاح بين أفراد قوات النظام والمدنيين المقربين من أصحاب النفوذ، فضلا عن عناصر الدفاع الوطني والتشكيلات الموالية للنظام والميليشيات الإيرانية و”حزب الله”.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن مسلح أطلق النار من سلاحه الفردي بشكل مباشر نحو عائلة في ريف حماة، مما أدى إلى مقتل وإصابة جميع أفراد العائلة.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري فإن طبيب وزوجته فارقا الحياة مباشرة، وأصيب بقية أفراد العائلة بجروح بليغة، في منطقة حورات عمرين بريف حماة ضمن مناطق نفوذ قوات النظام، وأكدت مصادر محلية بأن القاتل طليق ابنة الطبيب فر إلى مكان مجهول بعد ارتكابه الجريمة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويشار إلى أن الطبيب شغل منصب مدير عام لمستشفى السقيلبية الوطني، وتعتبر هذه الجريمة الثانية ضمن منطقة نفوذ قوات النظام في أقل من ساعة.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 162 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 182 شخص، هم: 42 سيدة، و120 رجل، و 20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 26 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 20 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

– 23 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و16 رجل و4 سيدات

–14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 17 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و15 رجال و3 سيدات

– 20 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و16 رجال.

– 11 جريمة في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و7 رجال

– 10 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و4 رجال

–16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين