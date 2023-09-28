بهجوم لـ”التنظيم”.. مقتل وإصابة 5 عناصر من “قسد” بريف الرقة

محافظة الرقة: قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 3 آخرون بجروح، إثر استهداف خلايا “تنظيم الدولة الإسلامية”، بعبوة ناسفة، عربة عسكرية تابعة لقوات “قسد”، على طريق عين عيسى ــ تل السمن التابع لريف محافظة الرقة.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 123 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 80 قتيلا، هم: 17 مدنيين و58 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-92 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 15 من المدنيين، ومجهول الهوية، و32 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 12 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و4 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”.