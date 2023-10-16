بهجوم مباغت لخلايا “التنظيم”.. مقتل عنصر من “قسد” في بلدة بريف دير الزور الغربي

محافظة ديرالزور: قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية إثر هجوم مباغت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة نفذه عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بلدة جزرة البوحميد بريف ديرالزور الغربي، في حين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد اغتيال العنصر.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 133 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 89 قتيلا، هم: 21 مدنيين و63 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-102 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 19 من المدنيين، ومجهول الهوية، و37 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 12 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و4 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”.