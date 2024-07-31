بهجوم نفذته الفرقة الساحلية.. مقتل 3 ضابط من قوات حرس الحدود “الهجانة” في ريف اللاذقية

فارق الحياة ضابط قوات حرس الحدود “الهجانة” التابعة لقوات النظام، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 29 تموز الجاري، في هجوم للفصائل على مواقع عسكرية بريف اللاذقية، ليرتفع عدد القتلى من “الهجانة”، إلى 3 ضباط أحدهم برتبة نقيب.

وفي 29 تموز، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام من جهة، ومجموعات من قوات النخبة في الفرقة الساحلية الثانية من جهة أخرى، إثر تسلل قوات الأخيرة على محور وادي كلز بريف اللاذقية الشمالي ضمن منطقة “بوتين- أردوغان”، مما أسفر عن مقتل ضابطين حينها.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والميليشيات المساندة لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، ما تسفر عن سقوط ضحايا بين الطرفين.

وبذلك، يرتفع إلى 274 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2024، وذلك خلال 250 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات ومسيرات انتحارية، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر 114 من العسكريين بينهم جندي تركي، و111 من المدنيين بينهم 3 سيدات و 18 طفلا بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

– 25 من المدنيين بينهم 12 طفل و سيدتين.

–168 من قوات النظام بينهم17ضابطا.

– 65 من “هيئة تحرير الشام”.

– 5 من أنصار الإسلام.

– 2 من جيش النصر.

– واحد من جيش الأحرار.

– 2 من الجهاديين بينهم جهادي من أصول تركية.

– واحد من فرقة الحمزة.

– 3 من فيلق الشام.

– 1 من المقاومة الشعبية” العاملة ضمن فصائل “الفتح المبين”.

– 1 من كتائب “ثوار الشام” العاملة ضمن غرفة عمليات “الفتح المبين”.