بهدف إعادة المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم.. انطلاق قافلة مدنية من مخيمات الشمال السوري نحو ريف حماة الشمالي

بهدف إعادة المهجّرين إلى بلداتهم وقراهم.. انطلاق قافلة مدنية من مخيمات الشمال السوري نحو ريف حماة الشمالي

محافظة حماة: انطلقت قافلة مدنية من مخيمات الشمال السوري باتجاه مدينة كرناز بريف حماة الشمالي، تضم نحو 50 سيارة تقلّ عائلات نزحت خلال الحرب السورية، بهدف إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم الأصلية.

وتُعد هذه القافلة الثالثة ضمن سلسلة تحركات محدودة تشهدها المنطقة خلال الأسابيع الماضية، لتسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم.

بينما تجري هذه التحركات بدعم من مبادرات شعبية، بمشاركة جهات أهلية ومتطوعين من أبناء المنطقة، بالإضافة إلى مساهمة منظمات إنسانية محلية قدّمت دعماً لوجستياً وخدمات أساسية للعائدين

ورصد المرصد السوري، بتاريخ 17 نيسان الجاري، وصول قافلة مدنية إلى مدينة كرناز بريف حماة الشمالي، قادمةً من مخيمات الشمال السوري، وكانت تقلّ عائلات نزحت في وقت سابق من المدينة نتيجة الحرب السورية خلال حكم النظام البائد.