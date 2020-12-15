بهدف إقناع الشباب بالعودة والخدمة في جيش النظام بعد إجراء “تسويات”.. ضباط من الروس والنظام يجتمعون بقيادات محلية ووجهاء من السويداء

بهدف إقناع الشباب بالعودة والخدمة في جيش النظام بعد إجراء “تسويات”.. ضباط من الروس والنظام يجتمعون بقيادات محلية ووجهاء من السويداء

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن وفد من الضباط الروس وضباط من قوات النظام، اجتعموا يوم أمس، في قرية عرى جنوب غربي السويداء مع عدد من قيادات الفصائل المحلية وبعض من الوجهاء، بهدف طرح مبادرة، تهدف إلى تسوية أوضاع شباب السويداء الرافضين للخدمة الإلزامية في جيش النظام.

وعرض وفد الروس والنظام، على القادات المحلية والوجهاء، تشكيل لجنة خاصة للشباب الرافضين للخدمة العسكرية والفارين من الخدمة الإلزامية والإحتياطية لتسوية أوضاعهم وإقناعهم بالخدمة في جيش النظام، وبحسب مصادر المرصد السوري، انتهى الاجتماع دون الاتفاق.

والجدير بالذكر أن محافظة السويداء جنوبي سورية، تضم آلاف الشبان المتخلفين عن الخدمة الإلزامية في جيش النظام، بالإضافة إلى وجود آلاف الشبان الفارين من الخدمة الإلزامية من أبناء المحافظة.