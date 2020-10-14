بهدف التجنيد الإلزامي.. أجهزة النظام الأمنية تعتقل أكثر من 100 شاب من ريف دير الزور الشرقي غالبيتهم من الميادين

بهدف التجنيد الإلزامي.. أجهزة النظام الأمنية تعتقل أكثر من 100 شاب من ريف دير الزور الشرقي غالبيتهم من الميادين

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أجهزة النظام الأمنية نفذت حملة دهم واعتقال في مناطق عدة بريف دير الزور الشرقي خلال الأيام الأخيرة المنصرمة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن عمليات الاعتقال تمت بهدف سوق الشبان إلى الخدمة الإلزامية، حيث اعتقلت أجهزة النظام الأمنية نحو 50 شاباً من مدينة الميادين الخاضعة لنفوذ الميليشيات الإيرانية وبعض التشكيلات التابعة للنظام، بالإضافة إلى اعتقال نحو 55 شاباً من بلدات “الزباري – سعلو – موحسن” في ريف دير الزور الشرقي.