بهدف التمركز ضمن مناطق انتشار القوات الموالية لإيران.. تعزيزات تابعة لـ”الفيلق الخامس” الموالِ لروسيا تصل البادية السورية

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن روسيا أرسلت تعزيزات من “الفيلق الخامس” الموالِ لها، إلى شمال شرقي سوريا بهدف التمركز ضمن مناطق انتشار القوات الموالية لإيران في البادية السورية، والتحضير لهجوم ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في المنطقة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، إن قوات من “الفيلق الخامس” وصلت إلى مقر اللواء 137 بريف دير الزور الجنوبي الغربي، ومناطق أُخرى في بادية حمص بهدف الانتشار في البادية السورية ضمن مناطق تواجد القوات الموالية لإيران، والتحضير للبدء بعملية ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” النشط في المنطقة.

يأتي ذلك في ظل السعي الروسي للسيطرة على كامل البادية السورية وكبح جماح تواجد القوات الموالية لإيران في المنطقة.