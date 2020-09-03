بهدف “الثأر العشائري”.. عنصر من “قسد” يقتل مواطنا أثناء مروره على أحد الحواجز شرقي دير الزور

بهدف “الثأر العشائري”.. عنصر من “قسد” يقتل مواطنا أثناء مروره على أحد الحواجز شرقي دير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أحد العناصر التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، أقدم على قتل مواطن أثناء مروره على أحد الحواجز في بلدة “الشحيل” بريف دير الزور الشرقي، وذلك من خلال إطلاق النار عليه من سلاحه الرشاش، وبرر عنصر “قسد” قتله للمواطن بأنه “انتقام عشائري”، لينسحب عقب ذلك عناصر الحاجز من بلدة الشحيل.

وكان المرصد السوري قد وثق في 22آب/أغسطس، المنصرم، مقتل طفلة وجرح امرأتين جراء قيام قوات سوريا الديمقراطية بإطلاق النار بشكل مباشر على عبارة مائية لنقل الأشخاص في بلدة درنج شرق ديرالزور، وهو أحد المعابر التي تربط مناطق سيطرة “قسد” في شرق الفرات بمناطق قوات النظام في غرب الفرات.

والجدير بالذكر أن الطفلة من قرية “الشعفة” بريف دير الزور الشرقي، كانت متجهة برفقة ذويها نحو العاصمة دمشق لتلقي العلاج.