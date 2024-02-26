بهدف الحصول على الفدى المالية.. الشرطة العسكرية والاستخبارات التركية تعتقلان 3 مواطنين من أهالي عفرين

محافظة حلب: أقدم عناصر دورية تابعة للشرطة العسكرية خلال الأيام القليلة الفائتة على اعتقال مواطنين اثنين من أهالي قرية شيخوتكا التابعة لناحية معبطلي، وذلك بعد مداهمة منزلهما في مدينة عفرين، دون معرفة التهم الموجهة إليه، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منهم.

كما أقدم عناصر دورية مشتركة بين الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية على اعتقال مواطن من أهالي عفرين، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية”.

وفي 24 شباط الجاري، اعتقل عناصر دورية مشتركة لكل من الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية، مواطن من أهالي قرية بليلكا التابعة لناحية راجو بريف عفرين شمال غربي حلب، بتاريخ 21 شباط الجاري، بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية السابقة، وذلك بغية تحصيل فدية مالية منه.