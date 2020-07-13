بهدف ترسيخ الأمن.. دوريات مشتركة للقوات الأمريكية و”قسد” في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دوريات مكثفة للقوات الأمريكية برفقة قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة الشرقية للقامشلي ومنطقة تربة سبية ورميلان في ريف الحسكة.

وتهدف تلك التحركات المشتركة إلى ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة وضمان عدم عودة تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ورصد المرصد السوري في 30 حزيران الفائت، عودة الهدوء الحذر إلى سجن الصناعة ضمن حي غويران بمدينة الحسكة، حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على العصيان الذي نفذه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” المعتقلين لدى قسد و”التحالف الدولي”، بعد عصيان نفذه مساجين من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” في سجن غويران الخاضع لنفوذ “قسد” في مدينة الحسكة.