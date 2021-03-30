بهدف تمشيط المنطقة وتفكيك الألغام.. القوات التركية تنتشر على طريق “اللاذقية-حلب” الدولي ضمن الريف الإدلبي

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، انتشار مكثف للقوات التركية على طريق اللاذقية-حلب الدولي، المار بمحافظة إدلب، حيث انتشرت القوات التركية وآلياتها العسكري انطلاقاً من غرب أريحا حتى جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وذلك بهدف تمشيط الطريق وتفكيك الألغام والعبوات، كما أفادت مصادر المرصد السوري بأن القوات التركية قامت بتمشيط الطريق الواصل بين مدينة إدلب وسراقب.

وكان المرصد السوري رصد في الثاني من شهر شباط الفائت، انتشار مكثف للقوات التركية انطلاقاً من معرة مصرين والفوعة شرقي وشمال شرقي إدلب، وصولاً إلى مدينة إدلب، وأفادت مصادر للمرصد السوري بأن الانتشار المكثف هذا سببه عمليات تمشيط تقوم بها القوات التركية في المنطقة هناك، من تفكيك عبوات وتفجير ألغام مزروعة، وكان المرصد السوري رصد أمس، قيام القوات التركية بتركيب كاميرات مراقبة على طريق الـ M4 “حلب – اللاذقية” الدولي، ابتداءاً من القسم الواقع قرب مدينة أريحا جنوبي إدلب، ووصولاً إلى ناحية بداما قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.