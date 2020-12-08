بهدف رصد الانتهاكات التركية.. روسيا والنظام و”قسد” يتفقون على تشكيل 3 نقاط مشتركة شمالي الرقة

محافظة الرقة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الروسية وقوات النظام و”قسد” اتفقوا على تشكيل نقاط مشتركة في ريف الرقة الشمالي، وذلك بعد اجتماع جرى في القاعدة الروسية، اليوم.

ووفقاً للمصادر فإن إحدى تلك النقاط شرقي ناحية عين عيسى والثانية على طريق الدولي “m4″، ونقطة ثالثة في الجهة الغربية لناحية عين عيسى.

ومهمة تلك النقاط رصد الانتهاكات التركية والقصف الذي يستهدف المنطقة.

ورصد المرصد السوري استقدام القوات الروسية خلال الأيام الفائتة لتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وتتألف تلك التعزيزات من عربات عسكرية و عناصر من الشرطة العسكرية التابعة لها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 6 ديسمبر/كانون الأول، تحليقاً لطيران حربي ومروحي في أجواء ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي، وسط حركة نزوح جديدة لمدنيين من المنطقة نحو مناطق أخرى، وذلك تخوفاً من عملية عسكرية قد تشنها القوات التركية والفصائل الموالية لها على عين عيسى، لاسيما في ظل التصعيد العسكري الكبير على المنطقة من قصف مكثف بشكل يومي واستهدافات وعمليات تسلل.

ورصد المرصد السوري في 28 الشهر الفائت، وصول قوات روسية إلى المناطق التي تعرضت لقصف صاروخي تركي في بلدة عين عيسى، الواقعة بريف الرقة الشمالي والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتزامناً ذلك مع نزوح لأهالي المنطقة في ظل التصعيد الكبير الذي تمارسه القوات التركية والفصائل الموالية لها في الآونة الأخيرة، دون أي ردة فعل من قبل الروس.