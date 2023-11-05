بهدف سرقته.. مقتل شخص بعد اختطافه على يد 3 أشخاص بريف حماة

محافظة حماة: قتل شخص بواسطة “رفش زراعي”، بعد اختطافه من قبل 3 أشخاص، استدرجوه لسرقة جراره الزراعي وشاحنته “مقطورة”، حيث تم دفن جثته في إحدى الحفر بتل أثري بين قرى بقصقص والحدبة بريف حماة وردمها بالحجارة، ليتم بعدها القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية واستعادة المسروقات.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 181 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 207 شخص، هم: 43 سيدة، و144 رجل، و20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 30 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 24 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

– 28 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و21 رجل و4 سيدات

– 14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 20 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و18 رجل و3 سيدات

– 24 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و26 رجل.

– 13 جريمة في دمشق راح ضحيتها 4 سيدات وطفل و8 رجال

– 11 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و5 رجال

– 16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين