بهدف سوقهم إلى الخدمة الإلزامية.. أجهزة النظام الأمنية تعتقل نحو 15 شاباً على طريق خربة غزالة – درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أجهزة النظام الأمنية عمدت إلى تشكيل حاجز “طيار” -أي حاجز يتم وضعه بشكل مفاجئ ومؤقت بغية شن حملة تفتيش واعتقالات-، حيث تم وضع الحاجز من على طريق خربة غزالة – مدينة درعا، وتم اعتقال أكثر من 15 شاباً بعد عمليات تفتيش وتفييش لهم، بالإضافة لتفتيش جميع المارة سواء مترجلين أو عبر سيارات، ويرجح أن سبب الاعتقال لسوقهم إلى الخدمة الإلزامية في جيش النظام.

ونشر المرصد السوري في 17 من الشهر الجاري، أن عناصر من اللواء الثامن التابع لـ”الفيلق الخامس” التابع لروسيا، منزلاً في بلدة صماد بريف درعا، واعتقلوا رجلاً بعد عودته من لبنان حيث كان يقيم هناك منذ سنوات.

على صعيد متصل، اعتقل عناصر من شعبة المخابرات الجوية المتمركزة في مدينة داعل، في 15 ديسمبر/كانون الأول، شاباً من أبناء المدينة، واقتادوه إلى مكان مجهول.

ورصد المرصد السوري في 9 ديسمبر/كانون الأول، مسلحون مجهولون داهموا منزلاً في الحي الشمالي ببلدة المسيفرة بريف درعا الشرقي، واختطفوا شاباً واقتادوه إلى جهة مجهولة.

كما اعتقل عناصر من قوات النظام، في 8 ديسمبر/كانون الأول ، شاباً من أبناء مدينة داعل في مدينة درعا، واقتاده العناصر إلى سجن مجهول.

والجدير بالذكر أن الشاب ممن أجروا اتفاق التسوية مع قوات النظام في وقت سابق.