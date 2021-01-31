بهدف سوقهم للخدمة الإلزامية.. قسد تعتقل أكثر من 20 شابًا شمالي دير الزور والأهالي يهاجمون أحد حواجزها احتجاجاً على ذلك

بهدف سوقهم للخدمة الإلزامية.. قسد تعتقل أكثر من 20 شابًا شمالي دير الزور والأهالي يهاجمون أحد حواجزها احتجاجاً على ذلك

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن حاجز للشرطة العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الصور بريف ديرالزور الشمالي، اعتقل أكثر من 20 شابًا من البلدة والقرى المحيطة بها لسوقهم للخدمة الإلزامية، وعقب الحادثة خرج بعض الأهالي بمظاهرة، احتجاجاً على اعتقال الشبان واتجهت المظاهرة إلى حاجز قسد الذي انسحب خوفاً من الصدام مع الأهالي.

وفي 19 يناير/كانون الثاني، أشار المرصد السوري إلى أن “الشرطة العسكرية” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، نشرت حواجز مكثفة في قُرى وبلدات “سويدان والجرذي ودرنج وأبو حردوب” بريف دير الزور الشرقي، بحثا عن المطلوبين للتجنيد الإلزامي.