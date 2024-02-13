بهجوم لخلايا تنظيم”الدولة الإسلامية”.. إصابة عنصرين من “قسد” بريف دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب عنصران من قوات سوريا الديمقراطية “حرس مقر”، إثر انفجار قنبلة يدوية ألقاها عنصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” خلال هجوم مجموعة عناصر على مقر القيادة العامة التابعة لـ”قسد” في البصيرة شمالي دير الزور، فيما لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأحصى المرصد السوري 32 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 17 قتيل، هم: 13 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، و1 من التنظيم، و3 مدني.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

*24 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 7 من العسكريين و2 مدني.

* 4 عمليات في الحسكة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين و 1 مدني .

* 3 عمليات في الرقة أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.

* عملية في حلب أسفرت عن مقتل 1 من التنظيم.