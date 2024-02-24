بهجوم لـ”التنظيم”.. مقتل 5 عناصر من “الدفاع الوطني” في رحلة البحث عن الكمأة في ريف حماة الشرقي

بهجوم لـ”التنظيم”.. مقتل 5 عناصر من “الدفاع الوطني” في رحلة البحث عن الكمأة في ريف حماة الشرقي

محافظة حماة: قتل 5 عناصر من “الدفاع الوطني” اليوم السبت، بهجوم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء جمعهم لفطر الكمأة في محيط منطقة تل سلمة بريف مدينة السلمية شرق حماة، فيما فر المهاجمون إلى جهة مجهولة.

وفي كل عام يقصد المواطنين البحث عن الكمأة في البادية لبيعها لما لها من فائدة صحية وربحية وفيرة، حيث أشار المرصد السوري اليوم إلى مقتل 3 عناصر من “الدفاع الوطني” بالإضافة إلى إصابة 3 أطفال نتيجة ألغام زرعها “التنظيم” في كل من بادية تدمر وديرالزور.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 143 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

17 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

111 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 53 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و15 مدني بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 17 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 30 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم، و2 من العاملين في جمع الكمأة

– 27 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و12 من التنظيم، واستشهاد 6 مدنيين.

– 4 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 13 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 4 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 10 من العسكريين، واستشهاد 12 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران