بوتيرة عالية في “مهد الثورة”.. 54 حادثة فلتان أمني تسببت بمقتل 67 شخصاً بينهم أطفال وسيدات منذ مطلع العام

بوتيرة عالية في “مهد الثورة”.. 54 حادثة فلتان أمني تسببت بمقتل 67 شخصاً بينهم أطفال وسيدات منذ مطلع العام المرصد السوري لحقوق الإنسان يحذر من تداعيات الفوضى والفلتان الأمني في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام

تتواصل حالة الفلتان الأمني بوتيرة عالية في “مهد الثورة”، حيث لا يكاد يمر يوماً واحداً بدون وجود حالات قتل، على خلفية استمرار الاستهدافات وعملية الاغتيالات والإعدامات الميدانية من قبل مسلحين، فضلاً عن استمرار اندلاع اشتباكات بين الفصائل المحلية المتناحرة في المنطقة تارةً، وبينها وبين قوات النظام والفصائل العاملة معها تارة أخرى، وتؤدي الأسباب آنفة الذكر إلى وقوع ضحايا وقتلى بين المدنيين والعسكريين.

ويقابل ذلك، تعنت نظام بشار الأسد بالسلطة وهو المتسبب الرئيسي بما آلت إليه الأوضاع ضمن مناطق نفوذه، بالرغم من أن المرصد السوري لحقوق الإنسان يواصل تحذيره منذ اندلاع الثورة السورية من تداعيات الفوضى والفلتان الأمني في عموم مناطق سورية وفي مقدمتها المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام.

ووفقاً لمتابعات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد سجلت مهد الثورة منذ مطلع العام الجاري 54 حادثة فلتان أمني وتسببت بمقتل 67 شخصا، هم:

– 10 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 27 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 10 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية

فيما يلي التفاصيل:

كانون الثاني بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، 24 حادثة فلتان أمني، وتسببت بمقتل 35 شخصا، هم:

– 4 من المدنيين بينهم سيدة وطفل

– 13 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 10 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 3 من الفصائل المحلية المسلحة

خلال شباط بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، 22 حادثة فلتان أمني، وتسببت بمقتل 26 شخص، هم:

– 5 من المدنيين بينهم سيدة و2 أطفال

– 11 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 1 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 7 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية

شهر آذار بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، 8 حادثة فلتان أمني، وتسببت بمقتل 6 شخص، هم:

– 1 من المدنيين

– 3 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 2 من تنظيم “الدولة الإسلامية”

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية

وعليه فإن المرصد السوري يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بإيجاد حلول جذرية تقي المدني السوري من سلسلة الكوارث التي تعصف بحياته اليومية وضمان انتقال سلمي للسلطة، ومحاسبة رموز النظام وجميع قتلة أبناء الشعب السوري.