بوتين لمن ينتظرون زوال روسيا: أهم شيء ألّا نصاب بالزكام في جنائزكم

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن بلاده ستخيب آمال كل من يتطلعون لتراجعها، واضمحلالها في العالم.

وقال بوتين خلال مشاركته عن طريق مؤتمر الفيديو في فعاليات نادي فالداي للحوارات اليوم الخميس: “مع استمرار تعزيز بلادنا ونظرا لما يجري في العالم، بودي أن أقول لمن ينتظر تراجع روسيا واضمحلالها: يهمنا في هذه الحالة شيء واحد، وهو خطر التعرض للزكام في جنازتكم”.

وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته بأن بلاده ستتمكن من تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها.

المصدر: RT