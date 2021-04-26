بوتين والأسد بحثا هاتفياً إمكانية تزويد سوريا بلقاحات مضادة لـ«كورونا»

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع نظيره السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين مسألة تزويد سوريا بلقاحات روسية ضد «كوفيد – 19» والتعاون بين البلدين في مكافحة الفيروس.

وأضاف الكرملين أيضاً أن الأسد أبلغ بوتين بالتحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية في سوريا والمقررة في مايو (أيار).

والسبت الماضي، قال مسؤولون سوريون إن 150 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لـ«كوفيد – 19». منحة من الصين، وصلت إلى دمشق وإن من المقرر وصول شحنة أخرى مماثلة.

وقال وزير الصحة حسن الغباش للصحافيين في المطار إن بلاده تقدر هذه المساعدة التي ستسمح لوزارة الصحة بمكافحة الوباء والحد من تأثيره على الصحة والمجتمع والاقتصاد.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن دمشق تسلمت هذا الأسبوع أول شحنة لقاحات من مبادرة كوفاكس العالمية بما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا. ومن المتوقع تسلم المزيد من الشحنات خلال الأسابيع المقبلة.

ونشرت منظمة الصحة العالمية فرقاً في سوريا لتنفيذ برنامج للتطعيم سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة أو بعض المناطق الخارجة عن سيطرتها، وذلك بعد عشر سنوات من الحرب.

المصدر: الشرق الاوسط