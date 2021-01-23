بوساطة وجهاء الدرباسية.. “الأسايش” تفرج عن 7 مدرسين اعتقلتهم بتهمة تدريس مناهج النظام السوري

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفرجت قوى الأمن الداخلي “الأسايش” على المدرسين الذين اعتقلتهم قبل 3 أيام، في مدينة الدرباسية شمالي الحسكة، بتهمة إعطاء دروس من مناهج النظام السوري، وذلك بعد وساطة من قبل الوجهاء وهيئة الأعيان في المنطقة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الإفراج عنهم بعد تعهدهم بعدم تدريس مناهج النظام السوري في منازلهم سرًا، فيما أبقت قوى الأمن الداخلي على رجلين اثنين من أقارب المدرسين معتقلين لديها، بتهمة محاولة التهجم على “الأسايش” خلال المظاهرة في المدينة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 20 يناير/كانون الثاني، توتراً تشهده مدينة الدرباسية بريف الحسكة، على خلفية قضية اعتقال استخبارات “الأسايش” لمدرسين يوم أمس، حيث عمد أبناء وأقارب المدرسين وطلابهم، إلى التظاهر بالقرب من مقر الأسايش في الدرباسية، مطالبين بالإفراج عن ذويهم، فيما قالت مصادر أن المحتجين قاموا برشق الأسايش بالحجار والتهجم عليهم، لتقوم الأسايش باعتقال 5 منهم بينهم 3 أطفال دون سن 18، وبعد ذلك أفرجت عن الأطفال وأبقت على رجلين اثنين من أقارب المدرسين المعتقلين أمس، فيما قالت مصادر أخرى أن الأسايش تعرضت بالضرب للمحتجين المطالبين بالإفراج عن المدرسين.

ونشر المرصد السوري في 19 يناير/كانون الثاني، أن استخبارات قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، اعتقلت 7 مدرسين من مدينة الدرباسية شمالي الحسكة، بتهمة إعطاء دروس من مناهج النظام السوري، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن المدرسين الذين جرى اعتقالهم، يقومون بإعطاء “دورات تقوية” لطلاب شهادتي “الإعدادية والثانوية” الذين ينوون تقديم الامتحانات في مدارس النظام، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن المعتقلين سبق وأن مضوا على تعهد لدى قسد بعدم إعطاء مثل هكذا دروس.