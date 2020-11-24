بيان ادانة واستنكار

لإستضافة الائتلاف الوطني السوري لاحد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب بموجب تقارير المنظمات الاممية

منذ صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والمقدم الى مجلس حقوق الانسان في دورته الخامسة والاربعون 14/ ايلول – 2/ أكتوبر لعام 2020 وما تبعه من صدور تقرير للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص الانتهاكات في شمال سوريا بتاريخ 18 أيلول عام 2020

وتأكيدهما على ارتكاب قوات الاحتلال التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة له في المناطق السورية ذات الخصوصية الكردية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، وسرد لسلسلة من الجرائم التي ترتقي الى مصاف جرائم الحرب

لم يغمض للمحتل التركي جفنٌ ولم يهدأ له بال ، حيث عمد جاهداً من خلال مرتزقته من قادة الائتلاف الوطني السوري بمختلف انتماءاتهم السياسية والعرقية الى تنظيم عدة زيارات ميدانية لهم الى المناطق المحتلة وخاصة مدينة عفرين وذلك في محاولة بائسة منهم لتفنيد وتكذيب ما ورد في تقارير تلك المنظمات الاممية من جرائم وانتهاكات في مسعىً منهم لتبيض وتجميل الوجه القبيح للاحتلال وذلك من خلال شخصنة تلك الجرائم والانتهاكات والتخفيف من آثارها ووضعها في خانة التصرفات الفردية تارةً ، ونفيها وإنكار حدوثها تارةً اخرى

حيث انه وبعد زيارة وفد الائتلاف برئاسة رئيسه نصر الحريري وعضوية العضو “الكردي” في الهيئة السياسية عبدالله كدو وفضيحة مباركتهم لمجموعة من اللصوص المستوطنين الذين تم ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود وهم يسرقون وينهبون حقول الزيتون العائدة لاحد المهجرين الكرد وذلك من خلال تكريمهم والتقاط الصور التذكارية معهم والتجول برفقتهم في حقل الزيتون المستولى عليه بقوة السلاح

تبعه فضيحة اخرى من العيار الثقيل وهو استقبال الائتلاف الوطني السوري الممثل برئيسه نصر الحريري وبحضور كل من :

– عبدالباسط عبداللطيف : الأمين العام للائتلاف الوطني

– رياض الحسن : أمين سر الهيئة السياسية

– عبدالله كدو : عضو الهيئة السياسية

– احمد الشحادي : منسق مكتب الائتلاف في ريف حلب

وفداً عسكرياً لقادة ما يسمى بالجيش الوطني السوري من أبناء المنطقة الشرقية في مقر الائتلاف بمدينة اعزاز بتاريخ يوم الاثنين الواقع في 23/11/2020 .

حيث كان يتقدم الوفد المستضيف المتهم بارتكاب جرائم حرب وفقا لتقارير المنظمات الدولية المنوه عنها اعلاه المدعو احمد حسان فياض الهايس (حاتم ابو شقرا) قائد فصيل تجمع أحرار الشرقية الذي أشرف شخصياً على عملية الإعدام الميداني للسياسية الكردية والرئيسة المشتركة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف واثنين من مرافقيها بتاريخ 12 تشرين الأول 2019 بالقرب من قرية الارتوازية الواقعة على الطريق الدولي السريع M4 شمال الرقة.

الأمر الذي يعكس ويثبت مدى تورط الائتلاف الوطني السوري بكل مكوناته السياسية والعرقية والدينية في تمثيل و تشجيع ودعم الفصائل المرتزقة التي ترتكب يومياً العشرات من الجرائم المشينة بحق المدنيين في المناطق المحتلة من قتل واعتقال واختطاف وتعذيب وطلب للفدية اضافة الى جرائم الاغتصاب والزواج بالاكراه وسلب ونهب للمحاصيل الزراعية وقطع وحرق للاشجار المثمرة ، وذلك لما يشكله الائتلاف من مظلة سياسية لتلك الفصائل المسلحة من خلال وزارة الدفاع وهيئة الأركان لدى الحكومة المؤقتة التابعة لها

وهذا يتطلب ويستدعي منا كمنظمات حقوقية ومدنية وفي إطار ادانتنا للجرائم المرتكبة هناك بحق المدنيين والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك ، ان نطالب المنظمات والهيئات الاممية بتحميل الائتلاف الوطني السوري المسؤولية مناصفةً مع دولة الاحتلال تركيا عن جرائم الحرب التي ترتكب في المناطق السورية ذات الغالبية والخصوصية الكردية بشكل يومي وممنهج

ومطالبة المجتمع الدولي بوضع الائتلاف على لائحة المنظمات الداعمة والممولة للإرهاب وقطع كل أشكال الدعم المادي والمعنوي عنها ورفض التعامل معه كممثل للشعب السوري

مع ادانتنا و استنكارنا لتلك الزيارات المشبوهة و المأجورة لقادة الائتلاف للمناطق المحتلة بغية تكريس وشرعنة الاحتلال وتجميل سجله الإجرامي

24/11/2020

المنظمات الموقعة :

1- الهيئة القانونية الكردية

2- المرصد السوري لحقوق الانسان

3- منظمة حقوق الانسان عفرين -سوريا

4- جمعية الشعوب المهددة- ألمانيا

5- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا

6- مركز ليكولين للدراسات والابحاث القانونية

7- منظمة حقوق الانسان في الجزيرة

8- Afrin media Center

9- منظمة حقوق الإنسان في الفرات

10-لجنة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف)

11- الجمعية الكردية للدفاع عن حقوق الانسان في النمسا

12- منظمة حقوق الانسان في سوريا (ماف)

13- جمعية هيفي الكردية – بلجيكا

14- اتحاد المحامين إقليم عفرين

15- مركز عدل لحقوق الإنسان

16- مؤسسة ايزدينا

17- اتحاد ايزيدي سوريا

18- مجموعة العمل من أجل عفرين

19- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

20- مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة

21- المركز الكردي للدراسات

22- منتدى تل أبيض للمجتمع المدني.

23- شبكة عفرين بوست الاخبارية