بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان حول محاكمة إياد غريب يبارك خلاله للضحايا وذوي الشهداء ويأمل بمحاكمة جميع من موّل وساهم وشارك بقتل أبناء الشعب السوري

الأربعاء 24 شباط/فبراير 2021، بالتأكيد إن هذا اليوم ليس بالعادي والروتيني لأبناء الشعب السوري، بل هو منعطف تاريخي، كيف لا وهو شهد أول محاكمة دولية لأشخاص من النظام السوري ممن شاركوا بقتل وتعذيب المعتقلين في أقبية نظام بشار الأسد، فقد أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنتز الألمانية حكمها بحق المتهم “إياد الغريب” بالسجن لمدة 4 سنوان ونصف، بعد توقيفه وعرضه لعشرات جلسات الاستماع منذ نحو عام بتهم تتعلق بتعذيب وتسهيل تعذيب آلاف المعتقلين داخل سجون النظام منذ انطلاقة الثورة السورية قبل نحو عقد.

إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان نؤكد بأن الحكم هذا هو رسائل حقيقية لجميع الذين ارتكبوا انتهاكات بحق أبناء الشعب السوري من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي تعطي الأمل للضحايا وذويهم بأن لابد للحق أن ينتصر مهما طال الزمن، ما جرى اليوم في ألمانيا من حكم لإياد الغريب سيكون له تبعات كبيرة على كل هؤلاء المجرمين سواء من نظام بشار الأسد الذين يتواجد بعضهم في أوروبا كلاجئين وشاركوا، أو بعض المجموعات المتطرفة، كما إننا في المرصد السوري لحقوق الإنسان ندعو جميع السوريين المتواجدين في أوروبا والذين يملكون وثائق تدين أشخاص قد نكلوا بأبناء الشعب السوري، بالتوجه إلى المحاكم وتقديم جميع الوثائق، اليوم نحن سعداء جداً بهذا الحكم ونأمل أن تكون هناك محاكمة دولية لكل من موّل وحرض وشارك وساهم بقتل وتعذيب وممارسة الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، وعلى رأسهم بشار الأسد رئيس النظام.

يذكر أن إياد الغريب هو مساعد سابق بأجهزة النظام الأمنية وينحدر من مدينة موحسن بدير الزور، يبلغ من العمر نحو 43 عاماً، اتهمه القضاء الألماني بالتواطؤ في جريمة ضد الإنسانية لمشاركته في توقيف متظاهرين، تم اقتيادهم إلى “فرع الخطيب” بين أيلول وتشرين الأول من العام 2011، وكان الغريب يصر للمحققين على أنه كان ينفذ أوامر كبار المسؤولين الذين كانوا سيؤذونه إذا رفض في حديثه وشهادته أثناء جلسات التحقيق والشهادات.

كما ستستمر محاكمة المتهم الرئيسي في القضية وهو ضابط المخابرات أنور رسلان لأشهر إضافية وفق التوقعات، بعد فصل قضية رسلان عن قضية الغريب، ورسلان هو ضابط سابق ضمن مخابرات نظام بشار الأسد، لجأ إلى ألمانيا عام 2014، وفي شباط 2019 جرى توقيفه، حيث يتهم القضاء الألماني رسلان بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصاً، وتعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف آخرين، منذ نيسان 2011 إلى أيلول 2012، في “فرع الخطيب”، أو ما يعرف بالفرع 251 بدمشق، فيما لايزال رسلان ينفي التهم الموجهة إليه.