بينها مدافع ميدانية.. قوات النظام تستقدم تعزيزات عسكرية إلى مواقع تمركزها في ريف حمص الشرقي

محافظة حمص: استقدمت قوات النظام اليوم، تعزيزات عسكرية جديدة من الفرقتين 17 و18 وعناصر من الدفاع الوطني، بالإضافة إلى معدات وآليات عسكرية ومدافع ميدانية وذخائر إلى نقاطها العسكرية المتمركزة في محيط حقل الضبيات للغاز بريف حمص الشرقي، تزامنا مع تزايد حدة هجمات تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق متفرقة ضمن نفوذ قوات النظام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 6 شباط الجاري، بفقدان الاتصال بمجموعة عسكرية، مؤلفة من 3 عربات عسكرية تقل 10 عناصر من الفرقة 18 التابعة قوات النظام، بينهم ضابط برتبة ملازم أول، أثناء توجههم من مدينة تدمر إلى السخنة بريف حمص، حيث انقطع التواصل معهم بعد مرورهم بالقرب من حقل الهيك النفطي الواقع عند استراد تدمر- دير الزور.

وعليه توجهت دورية عسكرية تضم عناصر من فرع البادية التابعة للنظام وعناصر من الدفاع الوطني إلى المنطقة التي فقدت الاتصال مع المجموعة، بحثاً عنهم، بعد طلب المؤازرة من طيران مروحي من مطار تدمر العسكري للمساعدة في البحث عن أفراد المجموعة.

وتشهد المنطقة التي فقد فيها الاتصال مع المجموعة نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بشكل كثيف، والتي تنطلق منها هجمات “التنظيم” ضد مواقع ونقاط تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها.