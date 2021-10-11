بينهم جثث متفحمة.. 6 قتلى و12 جريحًا بتفجير سيارة ملغمة في مدينة عفرين 

محافظة حلب: وصل المستشفيات في عفرين جثث متفحمة لأشخاص مجهولي الهوية قتلوا بانفجار السيارة المفخخة.

ليرتفع عدد الخسائر البشرية إثر التفجير الذي ضرب مدينة عفرين إلى 6 بينهم عناصر في الفصائل الموالية لتركيا، إضافة إلى إصابة 12 شخص بينهم طفلان بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة.

على صعيد متصل، اعتقلت شرطة عفرين شابين مشتبهين بتورطهم بتنفيذ التفجير وسط موقع مكتظ بالمدنيين، وأقتادتهما إلى مراكزها الأمنية.

وكان المرصد السوري قد رصد، قبل قليل، مقتل وإصابة 6 أشخاص بانفجار سيارة ملغمة في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب.

ووفقًا للمصادر فإن التفجير وقع بالقرب من سوق الهال عند دوار كاوا وسط المدينة، حيث يتواجد مقر عسكري لجيش الإسلام، دون معرفة هوية القتلى والجرحى فيما إذا كانوا من عناصر الفصائل الموالية لتركيا أو من المدنيين.

وكان نشطاء المرصد السوري في منطقة “غصن الزيتون” قد رصدوا خلال شهر أيلول الفائت، 4 تفجيرات، الأول في الخامس من الشهر حين انفجرت عبوة ناسفة من نوع “سانتافيه” أمام محل لبيع المحروقات، على طريق ترندة بحي الأشرفية في مدينة عفرين، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، والثاني كان بتاريخ 13 الشهر حين انفجرت عبوة ناسفة بسيارة كانت تقل قائد عسكري في “فرقة الحمزة” الموالية لأنقرة واثنين من مرافقيه بناحية راجو، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

التفجير الثالث كان في 14 الشهر، حين انفجرت عبوة ناسفة في حي الأشرفية بمدينة عفرين، ما أدى لأضرار مادية، أما آخر تفجيرات الشهر فكان في 23 أيلول حين انفجرت عبوة ناسفة بسيارة في حي الأشرفية بمدينة عفرين ما أدى لأضرار مادية أيضاً.