بينهم سيارات تقل ضباط أتراك.. دخول رتل عسكري تركي ثان إلى منطقة “بوتين-أردوغان” 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل تركي من معبر كفرلوسين شمال إدلب، يتألف من عربات مصفحة و3 سيارات “بك آب” تقل ضباط أتراك، واتجه الرتل نحو النقاط التركية في ريف إدلب.

يذكر أن رتلا عسكريا ضم ضباط من الجيش التركي، توجه نحو القواعد التركية المنتشرة ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” ظهر هذا اليوم.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6315 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

كما وثق المرصد السوري خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، دخول أكثر من 9650 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى منطقة “بوتين-أردوغان”.