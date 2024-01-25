بينهم سيدة مسنة.. اعتقال 3 مواطنين والاعتداء على أخر من قبل الأجهزة المرتبطة بأنقرة في ريف عفرين

بينهم سيدة مسنة.. اعتقال 3 مواطنين والاعتداء على أخر من قبل الأجهزة المرتبطة بأنقرة في ريف عفرين

محافظة حلب: تعرض مواطن في العقد الخامس من العمر، وينحدر من قرية بركاشة التابعة لناحية بلبل، للاعتداء والضرب بشكل وحشي، من قبل عنصر من الشرطة المدنية التابعة لتركيا، بعد منع المواطن رعاة الأغنام من رعي مواشيهم في حقول الزيتون.

ويشار إلى أن المواطن سبق وتعرض للاعتداءات لمرات عديدة من قبل رعاة المواشي.

وفي سياق أخر، اعتقل عناصر يتبعون لفصيل “صقور الشمال” مواطن في العقد الثالث من العمر، من أهالي قرية عبودان التابعة لناحية بلبل، لعدم قدرته على دفع الإتاوة المالية المفروضة عليه، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره، ويشار إلى أن العناصر أقدموا على إرسال رسالة صوتية لذوي المعتقل تتضمن “لن نطلق سراحه”.

وفي ناحية راجو، أقدمت الاستخبارات التركية على اعتقال سيدة تبلغ من العمر 65 عاماً من أهالي قرية حجيكا، بعد مضي شهرين من وصولها إلى مسقط رأسها، قادمة من مناطق النزوح القسري، حيث جرى اعتقالها بتهمة خروجها بنوبات حراسة القرية إبان حكم الإدارة الذاتية سابقاً، بينما لا تزال مصيرها مجهولاً.

وأيضاً اعتقلت الاستخبارات التركية مواطن أخر يبلغ من العمر 40 عاماً، ينحدر من قرية دير صوان التابعة لناحية شران، بعد عودته إلى مسقط رأسه نحو شهرين، قادما من لبنان، حيث جرى اعتقاله في حي الأشرفية بمدينة عفرين، بتهمة رئاسة مجلس “الحي” إبان حكم الإدارة الذاتية سابقاً.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن المواطن بعد عودته عمل كبائع في سوق “بازار” في عفرين، إلا أن لا يزال مصيره مجهولا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، بأن عناصر من الشرطة المدنية والعسكرية اعتقلوا 4 مواطنين من أبناء عفرين، بتهمة التعامل مع “الإدارة الذاتية” سابقاً