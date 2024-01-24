بينهم سيدة ومسن وصحفي.. مقتل 9 مدنيين بجرائم قتل ضمن مناطق نفوذ قوات النظام خلال أسبوع

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، استمراراً في الحوادث التي تندرج ضمن إطار الفوضى والفلتان الأمني، في ظل غياب القوانين والمحاسبة، ما أفسح المجال أمام تزايد معدل الجريمة، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال 7 أيام 8 حوادث لجرائم القتل في مناطق متفرقة ضمن نفوذ النظام، أسفرت عن مقتل 9 بينهم سيدة وصحفي ومسن.

توزعت على الشكل التالي:

– جريمة في الحسكة أسفرت عن مقتل شاب

– جريمتين في حمص أسفرت عن مقتل شاب ورجل

– جريمتين في درعا أسفرت عن مقتل سيدة ومواطن

– جريمة في اللاذقية أسفرت عن مقتل شاب ورجل

– جريمين السويداء أسفرت عن مقتل مسن ويافع.

وفيما يلي يستعرض المرصد السوري لحقوق الإنسان التفاصيل:

-17 كانون الثاني، عثر أهالي على جثة مواطن مقتولاً داخل منزله الكائن ضمن حي السبيل بمدينة حمص، ووفقا لنشطاء المرصد السوري فإن الرجل بالعقد السابع من العمر وهو صحفي دون معلومات عن ظروف مقتله حيث عثر على وسائد فوق وجهه مما يرجح أنه تم خنقه.

-19 كانون الثاني، أقدم ثلاثة أشخاص على خنق سيدة في العقد السادس من العمر، بعد التسلل إلى منزلها بقصد السرقة وذلك عبر لف شال ترتديه على رأسها حول عنقها حتى فارقت الحياة خنقاً، وذلك في بلدة معربة التابعة لمنطقة بصرى الشام، حيث تم نقل الجثة إلى مشفى المدينة.

ووفقاً للمعلومات فإن اللصوص الثلاثة تسللوا إلى المنزل بقصد سرقة مبالغ مالية ومصاغ ذهبي من منزلها كونها مقيمة بمفردها، ولعدم عثورهم على شيء قاموا بسرقة اسطوانتي غاز وبطارية وشاحن لبيعهم، ليتم بعد التحري القبض عليهم واقتيادهم إلى المراكز الأمنية التابعة للنظام.

-20 كانون الثاني، عثر أهالي على جثة شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، متقطعة إلى أجزاء داخل كيس كبير، وملقاة في نهر جقجق قرب حي زنود بمدينة القامشلي شمال الحسكة ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ووفقاً للمعلومات فإن القاتل له سجل إجرامي، حيث أنه أقدم على قتل أخيه العام الفائت.

-20 كانون الثاني، عثر أهالي على شاب ينحدر من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، مقتول وعلى جثته آثار طلقات نارية في منطقة الصدر، في منطقة عين التينة على أطراف المدينة، دون معرفة القاتل وأسباب ودوافع القتل.

-20 كانون الثاني، عثر أهالي على جثتين إحداهما لشاب في العقد الثالث والآخر في العقد الرابع من العمر، في جرف صخري بمنطقة الشقوق التابعة لحرف المسيترة بريف القرداحة، وقدر زمن مقتلهما قبل 3 أيام، دون معرفة القاتل وأسباب ودوافع القتل حتى اللحظة.

-22 كانون الثاني، عثر أهالي على جثة رجل في العقد السادس من العمر مقتولاً بطلق ناري في القلب ويظهر على جسده آثار تعذيب، بجانب مدرسة التمريض الواقعة في مدينة السويداء، حيث جرى نقل الجثة إلى المشفى الوطني، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة حتى اللحظة.

-23 كانون الثاني الجاري، قتل يافع يبلغ من العمر 15عاماً، إثر تعرضه لطلق ناري، بظروف غامضة في مدينة السويداء، دون معرفة أسباب وهوية الفاعل، في حين تدخل السلطات المحلية لمتابعة الحادثة.

– 23 استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر مواطنا في بلدة معربة شرقي درعا، مما أدى لمقتله على الفور، الجدير ذكره أنه كان عنصراً سابقاً في الفصائل المعارضة للنظام قبيل سيطرة الأخير على المحافظة منتصف عام 2018، وعاد بعدها إلى حياته المدنية.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 23 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 24 شخص، هم: 3 أطفال، و4 مواطنات، و17 رجل، توزعوا على النحو التالي:

– 7 جرائم في درعا راح ضحيتها 7 أشخاص بينهم طفلة وسيدتين

– 4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجل

– 3 جريمة في حمص راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في حماة راح ضحيتها رجلان

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان

– 2 جريمة في السويداء راح ضحيتها رجل وطفل