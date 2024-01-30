بينهم سيدتين.. اعتقال 5 مواطنين من قبل الأجهزة الأمنية المرتبطة بأنقرة في عفرين وريفها

بينهم سيدتين.. اعتقال 5 مواطنين من قبل الأجهزة الأمنية المرتبطة بأنقرة في عفرين وريفها

محافظة حلب: اعتقلت الاستخبارات التركية مواطن وزوجته، لأسباب مجهولة، في عملية مداهمة في قرية خالتا في ريف جنديرس، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن المواطن لديه إعاقة جسدية ويبلغ من العمر 40 عاماً، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة برفقة زوجته، دون معرفة مصيرهما.

كما اعتقلت الاستخبارات التركية والشرطة العسكرية مواطنة في العقد الرابع من العمر في قرية متنلي بريف شران، بعد مضي على عودتها إلى مسقط رأسها نحو شهر، قادمة من مناطق النزوح، لخدمة والديها المسنين المقيمين في القرية، وبرغم من دفع إتاوة مالية قدرها 1700 دولار أمريكي لفصيل “السلطان المراد” المسيطرة على القرية، إلا انها لاتزال في قيد الاعتقال دون معرفة مصيرها.

وأيضا اعتقلت الشرطة العسكرية مواطنا من أهالي قرية عبودان بريف بلبل، حيث جرى اعتقاله في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ويعمل في مجال الميكانيك، بينما لايزال مصيره مجهولاً.

وفي مقابل ذلك، اعتقلت الشرطة العسكرية شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً من أهالي قرية آنقله التابعة لناحية شيخ الحديد، وذلك بعد عودته إلى مسقط رأسه قادما من مناطق النزوح، بينما لا يزال مصيره مجهولاً.

وتواصل الفصائل الموالية لأنقرة والأجهزة المرتبطة بها بشن حملة اعتقالات تعسفية بحق المدنيين والعائدين إلى ديارهم، وسط مصير مجهول كل من اعتقل خلال الفترات السابقة.