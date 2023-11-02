بينهم شخص متعاون مع الميليشيات الإيرانية.. “قسد” تعتقل عددا من المطلوبين بريف دير الزور الشمالي

بينهم شخص متعاون مع الميليشيات الإيرانية.. “قسد” تعتقل عددا من المطلوبين بريف دير الزور الشمالي

محافظة دير الزور: داهمت دورية من قوات سوريا الديمقراطية منازل في بلدة العزبة بريف ديرالزور الشمالي، لاعتقال عددا من المتهمين بـ”التشليح” والقتال ضد “قسد” مع مسلحي العشائر بينهم شخص متعاون مع الميليشيات الإيرانية، وتم اقتيادهم إلى أحد المراكز الأمنية.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية شن حملات اعتقال تطال خلايا “التنظيم” ومخربين وعملاء للإيرانيين وغيرهم.

وأشار المرصد السوري في 28 تشرين الأول الفائت إلى أن عناصر دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية داهموا بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي، واعتقل خلال المداهمة شخص، دون معرفة أسباب ودوافع اعتقاله، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيره.