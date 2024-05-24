بينهم طفلة.. مقتل 13 شخصاً في جرائم قتل ضمن مناطق سيطرة قوات النظام

بينهم طفلة.. مقتل 13 شخصاً في جرائم قتل ضمن مناطق سيطرة قوات النظام

ازداد بشكل ملحوظ معدل الجرائم ضمن مناطق سيطرة النظام، حيث كان اللافت هذا الشهر جريمة حاول فيها أب من مدينة حمص قتل 5 من أطفال عبر دس السم في طعامهم، أحدهم بعمر 3 أعوام، وذلك نتيجة تفاقم الخلافات العائلية على خلفية الأوضاع المعيشية القاسية التي يعاني منها السوريون، بالإضافة إلى عامل السرقة مقابل مبالغ مالية و وصول أغلب فئات المجتمع السوري إلى مادون خط الفقر.

في هذا السياق وثق المرصد السوري منذ بداية أيار مقتل 13 شخصاً بينهم طفلة في 13 جريمة توزعت بمدن سوريا عدة كانت ريف دمشق لها المرتبة الأولى في عدد الجرائم.

توزعوا الشكل التالي:

-4 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 4 رجال

-جريمة في حلب راح ضحيتها مواطن

-2 جرائم في حمص راح ضحيتها رجل وطفلة

-جريمة في طرطوس راح ضحيتها مواطن

-جريمة في حماة راح ضحيتها مواطن.

2جريمة في درعا راح ضحيتها رجلان

-جريمة في السويداء راح ضحيتها رجل

‐ جريمة في دير الزور راح ضحيتها رجل

وفيما يلي التفاصيل :

– 2 أيار، قتل مواطن بعدة طعنات بأداة حادة، إثر مشاجرة جرت بينه وبين شخصين هما الأب وولده، بعد تهجم القتيل على الأب داخل محله في بلدة الحسينية بريف دمشق، فيما تدخل السلطات المحلية وألقت القبض على القاتل.

– 3 أيار، عثر على جثة رجل مقتولاً بأكثر من عشر طعنات بأدة حادة “سكين” في مختلف أنحاء جسده، وذلك على يد لص حاول سرقة مبلغ مالي قدره مليون ليرة سورية في حي الصالحين بمدينة حلب.

– 5 أيار، قتل شاب في العقد الثالث من العمر، إثر تعرضه لطلق ناري في منطقة الرأس من مسدس حربي على يد زميله الذي كان يشاركه منزله بمدينة حمص.

– 6 أيار، قتل شخص بعد تعرضه لعدة طعنات بأداة حادة “سكين”، على يد ابن أخيه البالغ من العمر 17 عاما خلافاً على طيور وذلك في قرية الحداديات التابعة لصافيتا بريف طرطوس.

– 8 أيار، فارق الحياة تاجر أغنام من أبناء مدينة تدمر بريف حمص، في هجوم لمجهولين استهدفوا شاحنة محملة بالأغنام كان يستقلها، على طريق غابة التوت التابعة لمدينة السلمية بريف حماة الشرقي.

– 9أيار، قتل شخص على يد آخر بضربه بـ”سكين” في منطقة الصدر، مما أدى إلى الوفاة، إثر مشاجرة بينهما في شارع ببلدة معربا في منطقة التل بريف دمشق.

– 10 أيار، أقدم مواطن ينحدر من قرية حوش حجو بريف حمص الشمالي، على محاولة قتل أطفاله الـ6، عبر دس عقار سام في طعامهم، بعد طرد زوجته من المنزل إثر خلاف بينهما، ما أدى إلى مفارقة ابنته الحياة ذات الـ 3 أعوام. بينما نجى أطفاله الـ 5 وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

– 11 أيار، فارق شاب الحياة من قرية بكا بريف السويداء الجنوبي في مشفى السويداء الوطني، بعد تدهور حالته الصحية إثر تعرضه قبل عدة أيام للضرب من قبل بعض أشخاص في مدينة صلخد جنوب المدينة.

– 15 أيار، عثر أهالي على سيدة عشرينية من مدينة نوى، فارقت حياتها شنقا بحبل، في منزل زوجها في قرية كويا بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا.

– 18 أيار، استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص المباشر مواطناً يعمل بتصليح الدراجات النارية في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، مما أدى لمقتله على الفور.

– 21 أيار، قتل شاب، طعنا بأداة حادة “سكين”، على يد شاب آخر في منطقة الكسوة بريف دمشق، إثر مشاجرة اندلعت بينهما.

– 21 أيار، قتل شخص من بلدة القورية، على يد شخص آخر، إثر خلاف تحول إلى مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في مدينة الميادين شرق ديرالزور، ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميلشيات الإيرانية.

– 23 أيار، فارق مواطن حياته إثر تعرضه لطعنة بسلاح أبيض على خلفية مشاجرة بين مجموعة شبّان في مدينة حرستا بريف دمشق.