بينهم عنصر بقوات النظام.. السلطات الأردنية تسلم جثامين 3 مهربين قتلتهم قرب الحدود مع سوريا 

سلمت السلطات الأردنية جثث 3 مهربين بينهم عنصر بقوات النظام تمكنت من قتلهم، في عمليات إحباط محاولات تهريب المواد المخدرة إلى الأردن، ولا تزال القوات الأردنية تحتفظ بجثث مهربين، يجري العمل على تسليمهم للسلطات السورية خلال الأيام القادمة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن “حزب الله” اللبناني والفرقة الرابعة بمشاركة قوات النظام السوري هم المحرك الأساسي لجميع عمليات تهريب المخدرات إلى الأردن، بالاشتراك مع مهربين محليين.

ووصلت الجثث إلى مستشفى درعا الوطني بعد أن سلمت السلطات الأردنية الجثث للأجهزة الأمنية عبر بوابة نصيب الحدودي مع سورية.

وتعرف الأهالي على القتلى وهم: اثنان ينحدران من عشائر درعا، والثالث، عنصر في قوات النظام، ينحدر من عشائر محافظة حلب.

وفي 7 شباط، قتل 3 مهربين، وأصيب عنصر من مرتبات حرس الحدود بجروح في اشتباكات على الحدود السورية-الأردنية.

كما قتل 5 من المهربين في اشتباكات مع القوات الأردنية يوم أمس الأحد 18 شباط.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن 5 مهربين قتلوا وأصيب 4 آخرون بجراح، على يد قوات حرس الحدود الأردنية، في إحباط شحنة تهريب مخدرات، قادمة من داخل الأراضي السورية عبر مهربين مرتبطين بحزب الله “اللبناني”، وذلك أثناء محاولتهم تهريب مواد مخدرة باتجاه الحدود الأردنية، حيث تبادل الطرفين إطلاق النار.

وتواصل السلطات الأردنية عملياتها لملاحقة تجار المخدرات ومكافحة عمليات تهريبها من داخل الأراضي السورية باتجاه أراضيه عبر طرق التهريب من خلال مهربين مرتبطين بحزب الله اللبناني.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 7 شباط الجاري، إحباط قوات حرس الحدود الأردنية، عملية تهريب مخدرات، قادمة من داخل الأراضي السورية، عبر مهربين مرتبطين بحزب الله “اللبناني”، وذلك في المنطقة الشرقية المتاخمة للحدود السورية في ريف السويداء، حيث جرى تبادل إطلاق النار بين الجانبين، ما أدى إلى مقتل 3 مهربين وإصابة عنصر من قوات حرس الحدود الأردنية بجراح متفاوتة.