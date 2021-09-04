 بينهم عنصر من الميليشيات الإيرانية.. مقتل 8 عناصر في هجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع عسكرية في البادية 

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل ما لا يقل عن 8 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في البادية في ريف الرقة وريف السخنة وأثريا وبادية دير الزور، من بينهم عنصر من “لواء الباقر” الموالي لإيران وإصابة آخرين، في هجوم لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على نقاطهم العسكرية في بادية إثريا بريف حماة الشمالي قرب الحدود الإدارية مع بادية السخنة في محافظة حمص.

كما هاجم عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” مواقع قوات النظام في جبل البشري في البادية السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، مقتل 9 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” جراء الضربات الجوية الروسية على مناطق مختلفة من البادية السورية خلال اليومين السابقين.

كما وثّق المرصد السوري مقتل عنصر من قوات النظام إثر إصابة تعرّض لها قبل أيام في بادية التنف بريف حمص الشرقي.

وقُتل عنصر من قوات “الحرس الجمهوري” التابع لقوات النظام جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” قرب حقل الفهدة النفطي جنوب غربي الرقة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار يوم أمس، تصاعد في وتيرة القصف الجوي الروسي على مواقع يتحصن بها مقاتلو تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية، إذ قصف الطائرات الروسية بأكثر من 90 غارة مواقع التنظيم بدءاً من بادية حمص الشرقية مرورًا بمثلث حماة – حلب – الرقة ووصولًا إلى باديتي دير الزور والرقة.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1528 قتيلًا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ154 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 982 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف و الاستهدافات.