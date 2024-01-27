بينهم قيادات في الصف الأول والثاني.. “الهيئة” تفرج عن عشرات الموقوفين بعد ثبوت براءتهم من تهمة “العمالة”

بينهم قيادات في الصف الأول والثاني.. “الهيئة” تفرج عن عشرات الموقوفين بعد ثبوت براءتهم من تهمة “العمالة”

أفرجت هيئة تحرير الشام عن ما يقارب الـ 50 موقوفا من قادتها وعناصرها بعد ثبوت براءتهم من تهمة “العمالة لجهات معادية”.

وعرف من القياديين في الصف الأول والثاني الذين أفرج عنهم كل من مسلم آفس، وأبو أسامة منير، وفواز الأصفر، وأبو عبدو طعوم، وأبو ذر محمبل، وأبو منير محمبل، وأبو خطاب الحسكاوي.

وشنت هيئة تحرير الشام، في العام 2023، حملة اعتقالات بحق أكثر من 100 عنصر وقيادي في صفوفها بتهم متنوعة من أبرزها التعامل مع “التحالف الدولي”.

وامتدت حملة الاعتقالات منذ منتصف آب ووصلت ذروتها في كانون الأول من العام 2023.

وطالت حملة الاعتقالات قيادات عسكرية وأمنية في الصف الأول والثاني، كان من أبرزهم أبو ماريا القحطاني والقيادي المنشق عنها “أبو أحمد زكور”، ومسؤول عمليات التدشيم، إضافة 22 شخص من أبناء قبيلة البكارة، وعشرات العناصر.