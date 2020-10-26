بينهم قيادي عسكري.. مقتل 18 عنصر من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا في معارك “ناغورني قره باغ”.. وارتفاع عدد القتلى إلى 188

وثق المرصد السوري مقتل 18 عنصر من المرتزقة السوريين الموالين للحكومة التركية خلال المعارك الدائرة في إقليم “ناغورني قره باغ” المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، ومن بين القتلى قيادي عسكري في فرقة الحمزة الموالية لتركيا.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن القيادي كان مسؤولاً مباشراً عن مجموعات فرقة الحمزة هناك.

وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى الفصائل منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية، أي منذ نهاية شهر أيلول الفائت، إلى ما لا يقل عن 188 قتيل، بينهم 123 قتيل جرى جلب جثثهم إلى سورية فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.

وكان المرصد السوري وثّق، قبل أيام، مقتل 36 عنصر من المرتزقة في الاشتباكات والاستهدافات خلال مشاركتهم إلى جانب القوات الأذرية في الصفوف الأولى.