بينهم متهمين بـ”العمالة” وآخرين اعتقلوا لأسباب أخرى.. “الهيئة” تفرج عن نحو 80 شخصا على دفعات خلال 4 أيام

بينهم متهمين بـ”العمالة” وآخرين اعتقلوا لأسباب أخرى.. “الهيئة” تفرج عن نحو 80 شخصا على دفعات خلال 4 أيام

تواصل هيئة تحرير الشام عمليات الإفراج عن المساجين والموقوفين لليوم الرابع على التوالي، وبلغ عدد الذين أفرجت عنهم “الهيئة” ما يقارب 80 شخصا خلال 4 أيام، حيث كانت الدفعة الأولى في 26 كانون الثاني، ولا تزال تفرج عن آخرين على دفعات بشكل يومي.

ومن بين الذين أفرجت عنهم 15 معتقلا قضوا سنوات وأشهر داخل السجن بتهم مختلفة، من ضمنهم قاضي محكمة خان شيخون و7 من أعضاء حزب التحرير.

والـ65 الآخرين هم من قيادات الصف الأول والثاني وعناصر في هيئة تحرير الشام.

وبالمقابل تواصل هيئة تحرير الشام وجهازها الأمني شن حملة اعتقالات بتهمة الانتماء لحزب التحرير، والتعامل مع “التحالف الدولي”، و”التخابر لصالح جهات معادية”، بالإضافة إلى اعتقالات تعسفية تطال مدنيين ضمن مناطق سيطرتها.

ورصد المرصد السوري منذ مطلع شهر كانون الثاني الجاري الاعتقالات التي نفذتها الهيئة على النحو التالي:

– 1 مدني

– 5 قادة ضمن صفوف “الهيئة”

– عنصرين ضمن صفوف “الهيئة”

– مهاجر

– 1 من حزب التحرير.