بينهم ملازم أول.. إصابة 3 من قوات النظام خلال تسللهم إلى بلدة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: أصيب 3 عناصر من قوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم أول من مرتبات الحرس الجمهوري اللواء 103 إثر قنصهم خلال محاولتهم التسلل إلى بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي ليلة أمس انطلاقا من بلدة الدوير بريف البوكمال الخاضعة لسيطرة قوات النظام شرقي ديرالزور

ووثق نشطاء المرصد السوري اليوم مقتل 5 من الدفاع الوطني وأصيب آخرون بجراح، نتيجة الاشتباكات التي دارت يوم أمس، بين المسلحين المحليين وعناصر من “الدفاع الوطني” من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية في جهة أخرى، في قرى وبلدات الهرموشية والجنينة في الريف الغربي وذيبان والشعفة في الريف الشرقي بدير الزور.