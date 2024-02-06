بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.. الاستخبارات التركية تعتقل 6 بينهم 4 سيدات وتفرج عن 4 مقابل فدى مالية في ريف عفرين

بينهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.. الاستخبارات التركية تعتقل 6 بينهم 4 سيدات وتفرج عن 4 مقابل فدى مالية في ريف عفرين

محافظة حلب: اعتقل عناصر فرقة “السلطان سليمان شاه” المعروف بـ “العمشات” فتاتين شقيقتين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد عودتهما إلى مسقط رأسهما في قرية قرزيحل التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين، قادما من مناطق النزوح في ريف حلب الشمالي، حيث جرى اعتقالهما دون معرفة التهم الموجهة إليهما، بينما لا يزال مصيرهما مجهولاً بعد تسليمهما للاستخبارات التركية في مدينة عفرين.

كما اعتقلت الاستخبارات التركية مواطنين أحدهما يبلغ من العمر 62 عاماً، وهما ينحدران من قرية كوليان تحتاني التابعة لناحية راجو بريف عفرين، بحجة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقا، وجرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهما.

بينما أطلقت الأجهزة الأمنية المرتبطة بأنقرة بتاريخ 1 شباط الجاري سراح مسنة تنحدر من قرية حجيكا في ريف راجو وتبلغ من العمر 65، مقابل مبلغ مالي قدره 700 دولار أمريكي.

وفي 2 شباط الجاري أطلقت سراح سيدة مقابل فدية مالية قدرها 700 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مواطنين آخرين بتاريخ 3 شباط مقابل 300 دولار أمريكي عن كل شخص، وهم ينحدرون من قرية كوليان تحتاتي في ريف راجو.

بينما لايزال مصير مجهول يلاحق سيدتين من أهالي قرية كوليان تحتاتي، بعد أن جرى اعتقالهما في وقت سابق من قبل الأجهزة الأمنية المرتبطة بأنقرة.