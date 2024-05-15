بينهم مواطن رحلته السلطات التركية قسرا وطفلة 12 عاما.. مصير مجهول يلاحق 3 مواطنين من أبناء عفرين

محافظة حلب: اعتقل عناصر دورية مشتركة لكل من فصيلي “الحمزات والسلطان سليمان شاه” مواطناً يبلغ من العمر 48 عاماً، عند اقترابه من مقر عسكري خلال رعيه المواشي عند أطراف حي الأشرفية بمدينة عفرين، وجرى اقتياده إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

كما اعتقل عناصر حاجز “القوس” عند مدخل مدينة عفرين، مواطنا في العقد الرابع من العمر من أهالي قرية قطمة التابعة لناحية شرا بريف عفرين، رحلته السلطات التركية قسرا قبل أيام، تبين سبب اعتقاله بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً.

واستمرارا للفلتان الأمني، اختطفت طفلة ذات الـ 12 عاما أمام مسجد شيخ شواخ في حي عفرين القديمة بمركز المدينة، دون معرفة الجهة الخاطفة ومصيرها حتى اللحظة.

ويأتي ذلك، في ظل الاعتقالات التعسفية المستمرة التي يتعرض لها الأهالي في منطقة “غصن الزيتون”، بهدف الحصول على فدى مالية، بينما يواجه العديد من المعتقلين السابقين مصير مجهول في المعتقلات التي تديره الاستخبارات التركية والفصائل الموالية لها.