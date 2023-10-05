بينهم نحو 14 مدنياً.. ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية نتيجة التفجير في الكلية الحربية في حمص إلى أكثر 100 قتيل و125 جريح

بينهم نحو 14 مدنياً.. ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية نتيجة التفجير في الكلية الحربية في حمص إلى أكثر 100 قتيل و125 جريح

محافظة حمص: تواصل حصيلة قتلى التفجير الذي وقع خلال حفل تخريج ضباط في الكلية الحربية بحمص ارتفاعها نتيجة مفارقة بعض المصابين بحالات حرجة لحياتهم، حيث ارتفعت الحصيلة الغير نهائية إلى أكثر من 100 هم: 90 من الخريجين الجدد، و10 مدنيين من ضمنهم 4 سيدات وطفلة، إضافة لإصابة 125 بجراح بعضها خطيرة.

واستهدف اليوم انفجار عنيف تجمعات بشرية بعد دقائق من انتهاء حفل تخريج طلاب ضباط وذويهم، تزامنا مع تحليق طائرات مسيرة، حيث تم نقلهم إلى المشفى العسكري في حمص، ومشفى الباسل، ومشفى النهضة، ومشفى الاهلية، وسط معلومات عن مفارقة بعضهم للحياة متأثرين بجراحهم.