بينهم نُقل إلى سجن راجو.. الأجهزة الاستخباراتية التركية تعتقل 3 أشخاص في ريف عفرين

محافظة حلب: اعتقلت الاستخبارات التركية مواطنين اثنين ينحدران من قرية كوليان تحتاني التابعة لناحية راجو بريف عفرين، أحدهما يبلغ من العمر 57 عاماً، والآخر 53 عاماً، بتهمة خروجهما بنوبات حراسة القرية إبان حكم الإدارة الذاتية سابقاً، حيث جرى اقتيادهما إلى جهة مجهولة، دون معرفة مصيرهما.

وفي سياق آخر، أقدم عناصر الشرطة العسكرية التابعة لتركيا على نقل مواطن معتقل من أهالي قرية مشعلة التابعة لناحية شرا بريف عفرين، إلى سجن راجو “سيء الصيت”، حيث جرى اعتقاله خلال الفترات السابقة خلال محاولته الدخول الأراضي التركية، بهدف الهجرة إلى أوروبا بحثاً عن ملاذ آمن، إلا أنه اعتقل بتهمة التعامل مع الإدارة الذاتية سابقاً، حيث لا يزال مصيره مجهولاً.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، اعتقال الاستخبارات التركية مواطن وزوجته، لأسباب مجهولة، في عملية مداهمة في قرية خالتا في ريف جنديرس، ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن المواطن لديه إعاقة جسدية ويبلغ من العمر 40 عاماً، حيث جرى اقتياده إلى جهة مجهولة برفقة زوجته، دون معرفة مصيرهما.