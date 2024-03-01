بينهم 142 مدني.. 405 شخص قضوا وقتلوا خلال شهر شباط من العام 2024

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد ومقتل 405 شخصا منذ بداية شهر شباط من عام 2024

توزعوا على الشكل التالي:

الشهداء المدنيون: 142 مدني، هم:: 102 رجل وشاب و16 مواطنة و24 طفل وطفلة

توزعوا على الشكل التالي:

-3 تحت التعذيب في سجون النظام

-16 بينهم 3 أطفال وامرأة برصاص عشوائي واقتتال

-5 غير ذلك

-1 على يد الفصائل

-رجل وامرأة ظروف مجهولة

-34 بينهم 14 طفل و7 نساء مخلفات حرب

-5 بينهم طفل وامرأة برصاص وقصف بري للنظام

-35 بينهم 3 أطفال و5 نساء جرائم قتل

-1 على يد التحالف

-1 بتردي الأوضاع المعيشية

-14 بينهم طفل على يد الدولة الإسلامية

-8 بينهم امرأة بقصف اسرائيلي

-3 بقصف تركي

-3 على يد حرس الحدود الأردني

-3 بينهم طفل بلغم عبوة ناسفة

-1 برصاص مجهولين

-6 بينهم طفل على يد قسد

-1 بقصف روسي

263 غير مدنيين، هم:

-قوات النظام: 69

-عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”: 15

-مقاتلون سوريون من الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة وحركات وتنظيمات أخرى: 29

-عناصر اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، ومسلحين موالين للنظام من الجنسية السورية: 51

-قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها: 32

-مسلحون موالون لإيران سوريين: 19

-مسلحون موالون لإيران غير سوريين: 30

-حزب الله: 11

-جهاديين: 1

-غيرذلك: 6

ورغم كل محاولات التوصل لحلول، وإيقاف التلاعب بمستقبل السوريين وقرارات مجلس الأمن والهدن، ورغم انخفاض كثافة القتل بسبب الرغبة الدولية في البحث عن حل، إلا أن نزيف الدماء لا يزال مستمراً على الأرض السورية ولا يزال القتل والاقتتال، مستمراً دونما سلام، ولم تكن هدن وقف إطلاق النار إلا استراحة محارب بين الأطراف المتصارعة على الجغرافيا السورية، فكان بعض الأطراف رابحاً وبعضها الآخر خاسراً للنفوذ والسيطرة.

لذا فإنَّنا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، ندعو الأطراف الدولية مجدداً للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري، الذي واجه الاستبداد والظلم في سبيل الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة.

كما يجدد المرصد السوري تعهده بالالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، بالإضافة لنشر الإحصائيات عنها وعن الخسائر البشرية، للعمل من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولة الخاصة، كي لا يفلتوا من عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعب كان ولا يزال يحلم بالوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة لكافة مكونات الشعب.